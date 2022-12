„Reißender Fluss im Bambuswald“ Kleves Roter Panda malt jetzt Bilder – so sehen sie aus

Info

Aus Frankreich Nachdem Pandadame Xena vergangenes Jahr gestorben ist, hat Kamala Einzug im Tiergarten Kleve gehalten. Sie ist benannt nach einem Fluss in Nepal, geboren im französischen Zoo Beauval und am 7. Juni an den Niederrhein gezogen.

Männchen Spike Die Wahl fiel auch auf Kamala, da sie von der Genetik her gut zum Roten-Panda-Männchen Spike in Kleve passt.