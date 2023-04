Endlich fertig Neue Nepal-Anlage für Pandas im Klever Tiergarten eröffnet

250.000 Euro hat der Tiergarten Kleve in den Neubau der Anlage für die Roten Pandas investiert. Am Donnerstag konnte sie endlich eröffnet werden. Damit ist das bisher teuerste Gehege in der 64-jährigen Geschichte des Tiergartens fertig. „Heute ist ein besonderer Tag“, sagte Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Nach einem dreiviertel Jahr Bauzeit können wir nun stolz auf unsere neue, moderne Rote Pandaanlage blicken.“ Mit über 300 Quadratmetern Fläche bietet sie dreimal so viel Platz wie das alte Gehege. „Eine authentische Felskulisse und die originalen, aus Nepal importierten Dekorationen sorgen so für ein Stück Nepal mitten in Kleve“, sagt Polotzek.