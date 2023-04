Tiergarten hat jetzt einen Abenteuerspielplatz „Der schönste Spielplatz in Kleve“

Der Abenteuerspielplatz ist bis auf einige Metallelemente für Rutschen und Befestigungen komplett aus Holz gefertigt. Wiedererkennungswert erhält er durch Figuren in Form von roten Pandabären, die auf den Dächern und an verschiedenen Geräten installiert wurden. Die Kinder können an Seilen klettern, sich über Hängebrücken hangeln, und verschiedene Türme erklimmen. Es geht hinauf bis auf eine Höhe von sieben Meter. Außerdem gibt es mehrere Rutschen und ein so genanntes Rollstuhlfahrer-Karussel. Während der Spielplatz früher nur für Kinder ab sechs Jahren gedacht war, gibt es nun einen Kleinkinderbereich.