Tiergarten Kleve : Fast 100.000 Besucher im Corona-Jahr

Tiergartenleiter Martin Polotzek am Seehundbecken. Das Areal ist nur eines im Tiergarten, das nach seinem Willen in den kommenden Jahren deutlich umgestaltet werden soll. Foto: Tiergarten Kleve

Kleve Obwohl der Klever Tiergarten bis März geschlossen war, zieht Leiter Martin Polotzek ein positives Fazit seines ersten Amtsjahres. So habe es unter anderem bedeutende Zuchterfolge gebeben. Die Planungen für 2022 laufen bereits.

Derzeit befindet sich der Tiergarten Kleve im Umbruch. Mit dem neuen Tiergartenleiter Martin Polotzek, der seit genau einem Jahr im Amt ist, möchte sich der Park zu einem modernen Natur- und Artenschutzzentrum wandeln und neue Anlagen für teils hochbedrohte Arten errichten. „Im vergangenen Jahr ist viel bei uns passiert: neue Arten wie die Gürteltiere oder Lisztaffen, die kurz vor der Ausrottung stehen, sind neu an den Niederrhein gekommen, die neue Adleranlage wurde eröffnet und mit der Einführung des Hunde-Montags konnten wir vergangenes Jahr 575 Hunde in unserem Park begrüßen“, sagt Polotzek. „Bedeutende Zuchterfolge wie bei Trampeltier, Zwergotter und Bentheimer Schweinen haben nicht nur die Herzen unserer Gäste, sondern auch die unserer Tierpfleger höher schlagen lassen“, sagt der Tiergartenleiter. „Zahlreiche kleine Veränderungen an den verschiedensten Stellen im Park haben uns viel positives Besucherfeedback beschert, sodass wir trotz aller Herausforderungen zufrieden auf 2021 blicken.“

Und Herausforderungen gab es im vergangenen Jahr genug: Bis zum 7. März war der Tiergarten coronabedingt geschlossen. Durch die erste Einführung der 3G-Regel im April/Mai kamen täglich rund 90 Prozent weniger Gäste als in vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. „Jeden Tag müssen wir Betriebskosten im vierstelligen Bereich stemmen, was insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2021 trotz Coronahilfen schwierig war. Erfreulicher Weise haben uns zahlreiche Privatpersonen und Unternehmen mit Spenden unterstützt, denen wir an dieser Stelle auch nochmal herzlich danken möchten“, sagt Martin Polotzek.

Info Corona-Regeln im Klever Tiergarten Der Nachweis wird an der Kasse kontrolliert. Anschließend können die Tickets gekauft werden. Alle ab 16 Für alle Gäste ab 16 Jahren gilt aktuell die 2G-Regel. Kinder ab 6 In den Weihnachtsferien (bis einschließlich zum 9. Januar) gilt zusätzlich für alle Kinder von 6 bis 15 Jahren die 3G-Regel. Kinder bis 5 Für Kinder bis einschließlich 5 Jahren gelten diese Regeln nicht.

2021 gab es auch zoologisch gesehen einige schwierige Momente im Klever Tiergarten. „Unvergessen bleibt für mich, wie wir im Sommer trotz intensiver Bemühungen unser Seehundjungtier Carmen an einem Herzfehler verloren haben“, sagt Polotzek. Und auch bei den Roten Pandas habe der Tod von Weibchen Xena eine große Lücke im Tiergarten gerissen. „Doch trotz aller Höhen und Tiefen, die ein Zoojahr mit sich bringt, hatten wir unterm Strich ein erfolgreiches 2021“, sagt Polotzek. „Die zahlreichen Veränderungen und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sorgten dafür, dass wir trotz der coronabedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr 97.442 Besucher begrüßen durften. Wir möchten Menschen für Tiere begeistern- und das konnten wir im vergangenen Jahr gleich 97.442 Mal.“

Und was steht für 2022 im Familienzoo am Niederrhein an? „Langweilig wird uns nicht“, sagt der Tiergartenleiter und lacht. „Hinter den Kulissen soll dieses Jahr eine neue Futterküche entstehen. Die Sanierungsarbeiten an unserer Toilettenanlage gehen auf die Zielgerade zu und außerdem möchten wir dieses Jahr eine begehbare Präriehundanlage bauen, wo unsere Gäste auf Tuchfühlung mit den beliebten Nagern gehen können.“ Mit der Einführung des Artenschutz- und Ausbaueuros sollen dieses Jahr noch mehr Artenschutzprojekte unterstützt werden. „Und am meisten halten uns doch auch immer wieder Jungtiere wie das neue Lamafohlen, das am 27. Dezember geboren wurde, auf Trab. Ich bin gespannt, welche Jungtiere wir 2022 alles bei uns begrüßen dürfen“, sagt Polotzek. Wer das neue Lamafohlen im Tiergarten Kleve erleben möchte, kann das täglich von 9 bis 17 Uhr tun.