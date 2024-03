Eintritt für den Zoo Klever Tiergarten erhöht die Preise – so viel kostet jetzt der Eintritt

„Wir haben in den letzten Monaten so viel investiert wie noch nie“, sagt Polotzek. Etwa mit den Anlagen für die Roten Pandas, für Baumstachler und Stinktiere aber auch mit dem Abenteuerspielplatz hat sich der Tiergarten in den vergangenen Monaten erneuert. Dazu kommen Belastungen durch höhere Betriebskosten. Das Ergebnis dieser Mehrkosten sind nun Preissteigerungen für die Besucher: Erwachsene zahlen nun 9,50 Euro für eine reguläre Tageskarte, Kinder sieben – jeweils zwei Euro mehr als zuvor. „Bisher ist die Resonanz an den Kassen gut, viele haben Verständnis“, sagt der Tiergartenleiter.