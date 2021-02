Namen gesucht : Zwei Strauße sind im Klever Tiergarten eingezogen

Kleve Zwei Blauhalsstrauße sind neu im Tiergarten Kleve eingezogen und bewohnen die ehemalige Anlage der Poitou-Esel, die nun an einer anderen Stelle im Tiergarten ein neues Zuhause gefunden haben. Wer gibt ihnen einen Namen?

„Wir stecken trotz Corona nicht den Kopf in den Sand“, sagt Oster und spielt dabei auf einen Mythos an, der gar nicht stimmt: „Man hört immer wieder, dass Strauße bei Gefahr ihren Kopf in den Sand stecken. Doch das stimmt nicht. Strauße flüchten meist bei Gefahr und laufen dabei bis zu 70 km/h schnell.“ Woher kommt der Mythos dann aber? Strauße leben in den weitläufigen Savannen Afrikas. Der kleine Kopf der Tiere ist durch eine Luftspiegelung nicht auszumachen, wenn die Tiere am Boden nach Futter suchen. Auch brütende Strauße erwecken diesen Eindruck, jedoch legen sie bei drohender Gefahr Hals und Kopf auf den Boden, um möglichst unauffällig zu sein und so ihr Nest zu schützen.