Neue Gruppe, neue Anlage : Die Klever Erdmännchen ziehen um

Kleve Für eine veränderte Erdmännchen-Gruppe im Klever Tiergarten gibt es eine komplett neue Anlage. Auch künstliche Gänge haben die Mitarbeiter dafür angelegt.

Bei den Erdmännchen im Klever Tiergarten tut sich was: In den vergangenen Wochen hat sich das Bild ihrer Anlage um 180 Grad gewandelt. Wo früher sandiger Boden war, ist nun dunkle Erde zum Buddeln und Graben. Tiergartenleiter Martin Polotzek fasst die Veränderungen zusammen: „Früher wurden unsere Erdmännchen auf Sand gehalten. Das sieht zwar schön aus, ist aber zum Graben nicht ideal, da die Gänge so immer wieder zusammengefallen sind. Daher haben wir nun in den vergangenen Wochen den kompletten Bodengrund der Anlage entfernt und durch lehmhaltige Muttererde, die genügend Stabilität für selbstgegrabene Gänge bietet, ersetzt.“