Neue Führungen : Rendezvous mit dem Lieblingstier im Klever Tiergarten

Kleve Der Tiergarten hat Themenführungen und Kindergeburtstage optimiert und bietet zwei neue Veranstaltungen an, bei denen die Gäste auch auf eine tierische Tuchfühlung gehen können.

(RP) Der Tiergarten Kleve macht einen nächsten Schritt in Richtung Normalität und bietet ab Mitte Juni wieder Führungen an. Tiergartenleiter Martin Polotzek und sein Team haben ein neues Führungskonzept erarbeitet. „Eine unserer schönsten Aufgaben ist es, Menschen für Tiere zu begeistern. Und wie kann man das besser als bei einer Führung? So bieten wir zukünftig neben Schulführungen und Kindergeburtstagen auch neue Erlebnisse wie das Rendezvous mit dem Lieblingstier an, bei dem unsere Gäste Erdmännchen, Weißbüschelaffen und Co. ganz nahe kommen können. Und wer kann schon behaupten, ein Date mit einem Poitou-Esel zu haben?“, sagt Martin Polotzek.