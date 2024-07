Gegen Bedenken der Verwaltung Tiergarten Kleve bekommt deutlich mehr Geld

Martin Polotzek, Leiter des Tiergartens in Kleve, war nach der Ratssitzung am Mittwochabend sichtlich erleichtert. Er hat (fast) alles bekommen, was er wollte. Der Verein, der den Zoo trägt, hatte 470.000 Euro jährlich aus der Stadtkasse gefordert – für den Haushalt 2024 waren bloß 200.000 vorgesehen. Eine Mehrheit aus Grünen, SPD, Offenen Klevern (OK) und FDP entschied nun, den anvisierten Betrag für 2024 und 2025 auszuschütten. Wie es langfristig mit den Tiergarten-Finanzen weitergeht, muss aber noch geklärt werden.