Zwei neue Antilopen : Im Klever Tiergarten wird’s jetzt afrikanisch

Kleve Eine neue Tierart ist ab sofort im Klever Tiergarten zu erleben: Zwei Elenantilopen bilden gemeinsam mit den Straußen eine neue, tierische Afrika-WG an der Tiergartenstraße.

Die beiden Elenantilopen Mortischa und Unfug sind ursprünglich in der Gelsenkirchener ZOOM Erlebniswelt geboren und lebten die letzten Jahre im Aachener Tierpark. Da die Aachener Afrikasavanne aktuell umgebaut wird, sind die beiden Tiere nun übergangsweise in den Tiergarten Kleve gezogen. „Als uns die Kollegen aus Aachen vor einigen Monaten kontaktiert hat, ob wir übergangsweise ihre Antilopen aufnehmen können, haben wir uns direkt bereiterklärt, auszuhelfen. So können wir unseren Gästen für einige Monate die ersten Antilopen in Kleve präsentieren und für unsere Strauße ist durch die Vergesellschaftung mit den Elenantilopen mehr Abwechslung in den Alltag gekommen“, so Tiergartenleiter Polotzek.