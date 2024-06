Auch wegen Fußgängerzone Tierarztpraxis eröffnet an Nimweger Straße in Kranenburg neu

Seit zehn Jahren betreibt Tierarzt Arjan Soepenberg eine Praxis auf der Großen Straße in Kranenburg. Zwei weitere Tierärzte beschäftigt er in seiner Praxis – zusammen kümmern sie sich vor allem um Hunde und Katzen, aber auch um Hamster, Hasen und alle anderen Kleintiere, die Hilfe brauchen. Im nächsten Jahr wird die Praxis umziehen: Gerade ist der erste Spatenstich für neue Räume an der Nimweger Straße erfolgt, 700 Meter von der jetzigen Praxis entfernt.