Unwetterwarnung für Kreis Kleve : Niersexpress stellt ab 14 Uhr den Betrieb ein

Kreis Kleve Der Deutsche Wetterdienst warnt ab 14 Uhr vor orkanartigen Böen im Kreis Kleve. Der DWD rechnet mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h und 115 km/h. „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien.“

Ab 14 Uhr bis spät in die Nacht könnten dann auch orkanartige Böen den Kreis Kleve treffen, heißt es in der zweiten amtlichen Warnung. Der DWD rechnet mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h und 115 km/h aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse gar mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden. „Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, heißt es in der Unwetterwarnung.