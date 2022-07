Festzelt zieht um : Ticketverkauf für das Klever Oktoberfest startet

Gute Stimmung beim Oktoberfest in Kleve. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Es geht wieder los: Der Ticketshop des Klever Oktoberfestes öffnet seine Pforten am 8. August. In diesem Jahr am neuen Standort: Gefeiert wird an der Pannofenstraße.

(RP) Bedanken möchte sich die Firma KLE-Event bei vielen Kunden, die ihre Tickets aus den Jahren 2020 und 2021 behalten haben. Mehr als 4000 Tickets wurden bis heute nicht zurückgegeben und können nun für das Jahr 2022 eingetauscht werden, wie es vom Veranstalter heißt. Dafür startet der Pre-Sale bereits am 2. August. Alle Ticketbesitzer erhalten eine E-Mail mit den nötigen Informationen zum Tickettausch.