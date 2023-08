Vier Tage Bayern-Party So wird das Oktoberfest in Kleve

Die ersten Vorbereitungen laufen schon, in gut zwei Wochen ist es wieder so weit: Das Oktoberfest in Kleve geht in die nächste Runde. Dann öffnet das Festzelt an der Pannofenstraße am Klever Bahnhof, bis zu 9000 Besucher werden an vier Tagen erwartet. Am 15. und 16. sowie am 22. und 23. September (jeweils Freitag und Samstag) wird gefeiert. Pro Abend mit jeweils 2100 Gästen, dazu kommen noch Boxen, die sich zum Beispiel Unternehmen und Firmen mieten können.