Alle Infos zu Tickets und Line Up : So wird das Shelterwood-Festival in Emmerich und Kleve

Arnd Reichow alias DJ Drumcomplex. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich/Kleve Elektro-Freunde aufgepasst: Am kommenden Samstag, 27. August, geht erst in Emmerich und anschließend in Kleve das Shelterwood-Festival über die Bühne. Was es zu hören gibt und wo man noch Tickets bekommt.

Beginn ist an der Emmericher Rheinpromenade um 14 Uhr. Als Opener tritt der Gewinner eines DJ Contests auf: DJ Housemeister Krause aus Dinslaken konnte sich gegen 25 Mitbewerber durchsetzen.

Im weiteren Programm treten DJ Drumcomplex, Sofie Sapuna, Roland Broemmel, Alexander Machts, Johannes Bergheim und Holger Kampling auf. Techno-Fans dürften sich besonders auf Aka Aka freuen. Das DJ-Duo Johannes Bergheim und Holger Kampling fuhr bislang über 120 Millionen Clicks bei Spotify ein. Auch die Rumänin Nusha ist mit ihrem Techno gerade sehr gefragt.

Erstmals wird es am Strandbereich hinter der Promenade eine kleine Bühne geben. Da läuft Deep House und Chill-Out-Musik mit den Kreis Klever DJs Brauer, Koray, Corz, Benster, Mark Flow, Lostakiil und Faarstuff. Zudem gibt es eine Dschungel-Bühne. Die sechs Meter hohen Alu-Palmen samt Lichteffekten sind schon für sich genommen ein Blickfang.

Am späten Abend wird das Festival dann auf die andere Rheinseite wechseln und im Klever Club XLR8 in der XOX-Fabrik mit einer Party fortgesetzt. Ab 23 Uhr stehen die Shuttle-Busse für Kombiticketinhaber bereit. Auch für einige Kurzentschlossene sind gegen einen kleinen Obolus für den Transfer noch Tickets erhältlich. Im XLR8, wo auch einige in Kleve direkt hingehen werden, finden maximal 400 Gäste Platz.

Der Kartenvorverkauf ist bisher gut gelaufen. Möglicherweise sind bis Samstag alle 1000 Tickets verkauft. Gibt es noch Restbestände, kosten sie an der Abendkasse 30 Euro.