Auch Beatsteaks treten auf : Haldern Pop Festival startet Donnerstag – Tickets noch erhältlich

Zu Gast bei Freunden: Das Haldern Pop Festival beginnt wieder. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Rees-Haldern Am Donnerstag beginnt das Haldern Pop Festival. Drei Tage lang sind spannende Künstler zu sehen, direkt am ersten Abend treten die Beatsteaks auf. Auch Tagestickets sind noch erhältlich. Was man wissen muss.

Das Haldern Pop ist nicht nur ein Festival, es ist ein Gefühl. Und endlich wird es wieder Zeit: Am Donnerstag öffnet das Campinggelände, ab dann gibt es drei Tage lang feine Pop-Musik, den ein oder anderen Künstler, der es noch weit bringen könnte – und einen Überraschungsgast, der keine Überraschung mehr ist: Schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag tritt eine der ganz großen deutschen Live-Bands in Haldern auf: Die Beatsteaks betreten um 0.30 Uhr die Bühne.

Erstmalig in der Geschichte des Festivals werden auch Tageskarten angeboten. „Die Nachfrage nach Tagestickets war in diesem Jahr so groß wie nie“, erklärt Stefan Reichmann von Haldern Pop. Die gute Nachricht: Sie sind noch für jeden Tag verfügbar. Auch die klassischen Drei-Tages-Tickets mit Zugang zum Campinggelände sind noch erhältlich, wenn mittlerweile im Internet auch nur als digitale Versionen.

Info Tickets gibt es im Internet Internet Die Karte für alle drei Tage kostet 162,80 Euro inkl. Gebühren und Camping. Im Tagesticket für 69,30 Euro ist Campen nicht enthalten. Tickets unter www.pop-tickets.com.

Geboten bekommen die Fans den für Haldern Pop typischen Mix aus Bands und Künstlern, die man einerseits erwarten darf und die andererseits ein völliges Überraschungsmoment darstellen. Den genauen Timetable finden Sie hier. Am Festival-Donnerstag treten unter anderem Yard Act, Grace Cummings und Loney Dear im Spiegelzelt auf und 1000 Robota auf dem Marktplatz, das erste Konzert auf der Hauptbühne startet um 17.45 Uhr mit Wu-Lu, Vasco Brondi, Sons Of Kemet und Nilüfer Yanya folgen. Aber es geht bei Haldern ja eh weniger um die Namen – sondern eben um das Gefühl für gute Musik. Der Campingplatz öffnet am Donnerstag um 8 Uhr seine Pforten. Starten wird das Festival dann um 11 Uhr in der St.-Georg-Kirche mit „Pits“. Bei dem Projekt arbeiten ein Pianist und eine Sängerin aus der Ukraine mit dem deutschen Musiker Jan Brauer zusammen. Geboten werden Schubert-Interpretationen.

Das Festival verteilt sich wieder im ganzen Dorf. In der Kirche wird es in diesem Jahr zehn Konzerte geben. Zwei finden in der Haldern-Pop-Bar statt, dazu eine Lesung des Autoren Eric Pfeil über italienische Musik. Sein Buch „Azzurro“ hat es in die Bestsellerlisten geschafft. Neben Musik bekommen Besucher auch Diskussionsrunden geboten. Vertreter aus Kultur, Politik und Wirtschaft sind mit dabei, unter anderem wird auch der Journalist Deniz Yücel auf dem Podium sitzen, der in der Türkei ein Jahr wegen angeblicher „Terrorpropaganda“ in Untersuchungshaft saß.

Auf welche Bands darf man sich sonst noch freuen? Unter anderem sind Namen wie Curtis Harding, Black Midi oder die russische Band Shortparis (alle am Freitag) sowie Black Country New Road, Erdmöbel, Wet Leg, Thus Owls oder Kae Tempest (alle am Samstag) vertreten. Ebenfalls am Samstag ist eine Band zu hören, die derzeit beim Streamingdienst Spotify durch die Decke schießt: Bad Bad Not Good.