Wir verlosen Tickets Musical-Show kommt zum letzten Mal nach Kleve

Seit 30 Jahren gastiert der Tourveranstalter Creativ Team Veranstaltungs Gmbh mit seinen Musical-Produktionen auch in Kleve. Aber am Mittwoch, 17. Januar, wird es einen besonderen Auftritt in der Stadthalle geben: Dann wird die Produktion letztmalig in Kleve gezeigt – sie befindet sich derzeit auf Abschiedstour, der Vorhang fällt also endgültig.