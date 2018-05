Kleve: THW übernimmt Fährbetrieb im Notfall

Kleve Zu Beginn des Jahres waren die Retter schon im Hochwassereinsatz zwischen Düffelward und Schenkenschanz, nun ist es auch amtlich: Im Notfall übernimmt das THW den Fährbetrieb in Kleve. Der Vertrag mit der Stadt ist unterzeichnet.

Sobald Hochwasser drohe, trete ein Hochwasserschutzplan in Kraft, der Schritt für Schritt abgearbeitet werde, erklärte Christian Seißer, stellvertretender Leiter des Fachbereiches 32. Muss die Rheinstraße in Griethausen gesperrt werden, dann wird die Personenfähre "Schenkenschanz II" eingesetzt. "Wir stellen dann den Personenverkehr für 24 Stunden am Tag sicher", sagte Niclas Janßen, THW-Ortsbeauftragter für den Ortsverband Kleve. Das sei wichtig, weil Leute auch im Schichtdienst und nachts arbeiten. Für den Notfall steht immer ein Fährführer bereit. Diese haben eine besondere Ausbildung gemacht, um die Fähre bedienen zu dürfen. Einige hatten den Sportbootführerschein und diesen entsprechend aufgerüstet. Die Fähre, die sonst im Brienener Sportboothafen liegt, wird dann in Düffelward anlegen. Mit einem orangefarbenen Rundumlicht können die Schenkenschanzer Bürger die Fähre dann benachrichtigen, etwa 500 Meter Strecke müssen überbrückt werden. Für die anderen Aufgaben, wie beispielsweise die Bereitstellung eines Krankenwagens oder Alarmierung der Feuerwehr, bleibt die Stadt zuständig. Sie hat unter anderem auch mit den Anliegern vereinbart, dass im Hochwasser-Fall die Weidezäune entfernt und später wieder neu aufgestellt werden. "Wir als Stadt haben die Verantwortung für die Gefahrenabwehr und die Daseinsvorsorge", sagt Bürgermeisterin Northing. Mit etwa 20- bis 30.000 Euro Kosten rechnet Stadtkämmerer Willibrord Haas. "Im Durchschnitt hatten wir in den letzten Jahren zehn bis 20 Hochwasser-Tage." In den geplanten Kosten enthalten ist beispielsweise auch der Verdienstausfall für die ehrenamtlich tätigen Kräfte, der an die Arbeitgeber gezahlt wird.