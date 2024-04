Heizung, Sanitär und Haustechnik Thomas Podboj ist in Kleve seit 25 Jahren selbständig

Thomas Podboj hat in diesem Jahr gleich mehrere Anlässe zum Feiern: Vor genau 25 Jahren hat er die Klever Firma Düvert Haustechnik von seinem Vorgänger Herbert Düvert übernommen und führt die Firma seitdem fort. In der vergangenen Woche kam Michael Janßen, Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima im Kreis Kleve, zu Besuch und gratulierte dem Unternehmer zum Silberjubiläum. Herbert Düvert hatte die Firma am 1. November 1966 gegründet.