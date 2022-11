Einrichtung für Behinderte : Neue Leitung für St. Johannes-Stift

Kranenburg Seit Oktober ist Thomas Peters (43) Geschäftsführer des Hauses in Kranenburg. Im kommenden Jahr feiert die Einrichtung ihr 40-jähriges Bestehen

Das Kranenburger St. Johannes-Stift hat eine neue Leitung. Seit Oktober ist Thomas Peters (43) Geschäftsführer des Hauses. Zuvor hatte Georg Derksen die Geschicke der Einrichtung für Menschen, die aufgrund einer Behinderung Unterstützung in ihrem Leben brauchen, geleitet. 28 Jahre war Derksen im Johannes-Stift beschäftigt, 20 davon als Geschäftsführer.

Thomas Peters lebt seit seiner Geburt in Kranenburg, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bevor er den Job bei der Einrichtung antrat, hatte er ein Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Sozialmanagement und Gesundheitsversorgung absolviert. Seit mehr als 20 Jahren ist der Kranenburger bei Unternehmen tätig, die vorrangig im Bereich der Gesundheitsversorgung aktiv sind. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Peters. Vor allem, da in den vergangenen Jahren eine sehr gute Grundlage für die anstehenden Herausforderungen geschaffen worden sei, so der 43-Jährige.