Thomas-Mann-Stipendium für Kranenburgerin California Dreaming

Dass es Carolin Görgen vom Niederrhein wegzieht, stand eigentlich schon früh fest. Nach ihrer Kindheit in Nütterden und dem Abitur am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve studierte sie zunächst American Studies in Nimwegen, ging dann für einen Erasmus-Aufenthalt nach Paris. „Dort habe ich meine Liebe zur Fotografie und zur Archivarbeit entdeckt“, sagt sie. Sie macht ihren Master-Abschluss an der Université Paris Diderot, schließlich den Doktor in Amerikanistik und Kunstgeschichte in Kooperation mit dem kunsthistorischen Institut des Louvre.