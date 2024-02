Ein Manager für das Rathaus Thomas Horster ist der neue Chef des Hauptamtes in Kleve

Als Thomas Horster Anfang der Zehnerjahre nach einem geeigneten Grundstück auf dem Land suchte, empfahl ihm ein Makler den Klever Ortsteil Reichswalde. Und zwar mit einem schlagenden Argument: „Hier ist die Welt noch in Ordnung.“ Der heute 41-Jährige schlug zu und zog mit seiner Frau von Krefeld aus in die Grenzregion. Heute ist der Vater von vier Kindern mitverantwortlich dafür, dass die Welt in Kleve in Ordnung bleibt. Zum Jahreswechsel hat Horster die Leitung des Fachbereichs „Zentrale Verwaltung“ übernommen, besser bekannt als Hauptamt.