Berüchtigter Schwerkrimineller Thomas Drach verurteilt – welche Rolle ein Mann aus Kleve dabei spielte

Er ist einer der berüchtigtsten Schwerkriminellen Deutschlands: Das Landgericht Köln hat am Donnerstag den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen dreier Raubüberfälle auf Geldtransporter und versuchten Mordes an Geldboten in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Anschließend muss Drach in Sicherungsverwahrung.