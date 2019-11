Verabschiedung Kreismusikschuldirektor : Thomas Dieckmann geht in den Ruhestand

Verabschiedung des Schulleiters der Kreismusikschule Thomas Dieckmann (2.v.l.) durch Landrat Spreen (r.). Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Der 63-Jährige leitete 17 Jahre lang die Kreismusikschule. Zum Festakt sprachen Landrat Wolfgang Spreen.

Der Zeitpunkt war perfekt. Thomas Dieckmann, der 17 Jahre lang die Musikschulen des Kreises Kleve (KMS) geleitet hat, geht in den Ruhestand in dem Jahr, in dem die KMS ihr 50-jähriges Bestehen feiert mit über 70 Veranstaltungen im ganzen Kreis. Das Jahr neigt sich, und so konnte er noch die meisten mitgestalten. Der 63-Jährige nennt dieses zeitliche Zusammentreffen selbst einen „guten Abschluss“ seiner Berufslaufbahn.

Zu der feierlichen Verabschiedung im Foyer der Kreismusikschule in Kleve hatte Wolfgang Spreen eingeladen, sowohl in seiner Funktion als Landrat als auch als Vorstandsvorsitzender des Trägervereins der KMS. Unter den Gästen waren weitere Mitglieder des Vorstands, die Vorsitzende des Beirats, die Vize-Landrätin Hubertina Croonenbroek, Vertreter der drei Fördervereine, Musiklehrer und viele Freunde und Förderer. Das musikalische Rahmenprogramm, gestaltet von den Lehrern der KMS, war hochrangig.

Spreen bezeichnete die über 35 Berufsjahre des künftigen Ruheständlers als eine „anstrengende, herausfordernde aber beglückende Zeit“. Detailliert beschrieb er Dieckmanns Werdegang. Der gebürtige Düsseldorfer studierte an der Pädagogischen Hochschule in Neuss Germanistik und Musik. Er wechselte zur Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, wo er sein Studium mit der Bestnote abschloss. Als klassischer Gitarrist und Kammermusiker sammelte er Erfahrung, war an Musikschulen als Lehrer und Leiter tätig, bis er am 1. Oktober 2002 die Nachfolge von Hubert Krey, der ebenfalls zum Festakt gekommen war, an der Musikschule Kleve antrat.