Film in Kevelaer : Das schöne Leben?

Film in Kevelaer

Julia versucht sich und ihrer Tochter Emily ein schönes Leben in Kleve zu machen, das klappt nicht immer. Foto: Thomas Binn (binn)

Kleve/Kevelaer Ein Film von Thomas Binn macht Armut im Kreis Kleve greifbar. Die Doku hatte beim Fachtag des SOS Kinderdorfs in Kevelaer Premiere.

Es sind Sätze wie diese, die hängenbleiben, wenn der Abspann längst über die Leinwand geflimmert ist. „Wir versuchen irgendwie das beste daraus zu machen, ein schönes Leben zu machen. Aber dann merke ich: Das schöne Leben sieht gar nicht so schön aus.“ Julia sagt diesen Satz, die mit ihrer 14 Monate alten Tochter Emely in Kleve lebt. „Ich habe ein warmes, trockenes Zuhause, dafür bin ich dankbar, aber wenn ich meinem Kind etwas bieten will, sehe ich mich schon als arm“, ergänzt die junge Mutter.