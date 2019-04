Bedburg-Hau : Hirtenstab für Pfarrer Theo Kröll

Gottesdienst in der St. Markus-Kirche: Theo Kröll ist ab sofort der leitende Pfarrer in Bedburg-Hau. Foto: Markus van Offern (mvo)

BEDBURG-HAU Der neue leitende Geistliche von Bedburg-Hau wurde vor vielen Gläubigen in sein Amt eingeführt.

In der Pfarrkirche St. Markus gab es keinen freien Platz mehr: Aus allen Ortsteilen der Gemeinde Bedburg-Hau waren die Gläubigen gekommen, um bei der Einführung von Pastor Theo Kröll als neuen leitenden Pfarrer der Kirchengemeinde Hl. Johannes der Täufer dabei zu sein, nur kurze Zeit nach der Entpflichtung seines Vorgängers. Machtvoll erklang das Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“, als zum Festhochamt Pastor Kröll, begleitet von Fahnenabordnungen und einer Messdienerschar, einzog. Mit ihm standen sieben Konzelebranten und die Pastoralreferentin Brigitte Peerenboom um den Altar. Dechant Stefan Notz führte den Pfarrer, der seit neun Jahren in der Gemeinde wirkt, in sein Amt ein. Er dankte dem Geistlichen und dem Seelsorgeteam für die Arbeit. Der neue Pfarrer vertraue auf eine lebendige Gemeinde und einen guten Zusammenhalt. „Das ist eine wunderbare Basis, den Dienst in der Gemeinde aufzunehmen“, sagte der Dechant.

Dann verlas er die Ernennungsurkunde des Bischofs von Münster, Dr. Felix Genn. Ein bewegender Augenblick war, als der Vorsitzende des Pfarreirates, Hubert Pruys, unter lang anhaltendem Beifall der Gemeinde dem neuen Pfarrer den Hirtenstab überreichte. Das „Schüppchen“ zum Amtsantritt ist ein Privileg der Pfarrer am linken Niederrhein. In seiner Predigt erinnerte Theo Kröll an die Fusion der sieben Kirchen in 2014 zu einer Gemeinde.

info Die Kirchen von Johannes der Täufer Pfarrgemeinde „Heiliger Johannes der Täufer“ Bedburg-Hau umfasst die Kirchen St. Markus, Bedburg, Neue und Alte Kirche St. Antonius, Hau, St. Martinus, Qualburg, St. Peter, Huisberden, St. Vincentius, Till, und St. Stephanus, Hasselt.

„Die Ortschaften sind nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich zusammengewachsen. Darauf kann die Gemeinde stolz sein“, sagte er. Seine Predigt wurde immer wieder von starkem Beifall begleitet. Im Blick auf das Sonntagsevangelium verwies der Geistliche auf den lebendigen Gott, der in der Mitte der Kirche sei und bei den Seinen bleibe. „Er ist der eigentliche Hirte, dem wir folgen.“ Wenn er in die Gemeinde schaue, habe er allen Grund zur großen Freude, „weil es da soviel Gutes gibt.“ Dann zählte der neue leitende Pfarrer eine ganze Reihe von aktiven Christen in seiner Gemeinde auf. Als er die 260 Messdiener erwähnte, die in der Pfarrei Hl. Johannes der Täufer aktiv sind, brandete besonders großer Beifall auf.