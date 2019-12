Materborn : „Jeder darf sich wie der Beste fühlen“

Kleve-Materborn In Kleve-Materborn gibt es ein Vorzeigeprojekt: die Inklusions-Nachwuchsmannschaft von Übungsleiter Sebastian Eul.

Fixpunkt der Mannschaft ist ihr Trainer: Sebastian Eul. Der 34-Jährige ist Leiter der Klever Kindertagesstätte „Regenbogen“ und von Kindesbeinen an im Fußball unterwegs. Jahrelang kickte er in den höchsten Spielklassen des nordrhein-westfälischen Amateurfußballs, noch immer trainiert er in Bocholt einen Bezirksligisten. Dort kämpft er gegen den Abstieg. Viel wichtiger aber ist dem Familienvater eine andere Mission: die Inklusion. „Je früher man Kindern Inklusion als Selbstverständlichkeit beibringt, desto einfach ist der Umgang für sie“, erklärt er. Dass Eul für sein Projekt Siegfried Materborn ausgewählt hat, sei alles andere als zufällig. „Materborn steht für gute Jugendarbeit und für gewisse Grundwerte“, erklärt Eul. Er selbst sei Vater eines Kindes ohne Einschränkung. Dennoch sagt er: „Es kann alle Eltern treffen, dass sie ein Kind bekommen, das in manchen Dingen von Natur aus benachteiligt ist.“ Durch seine Arbeit als Nachwuchs-Übungsleiter wolle er vermitteln, dass das keine Bürde ist. Immerhin sei jedes Kind einzigartig. „Und es würde mir im Herzen weh tun, wenn ich einen Sohn hätte, der nur, weil er etwa Trisomie 21 hat, keinen Verein finden würde“, sagt Sebastian Eul. Seine bloße Anwesenheit scheint für Freude in den Kinderaugen zu sorgen. Die Nachwuchssportler hängen sich an seine Beine, zeigen ihm ihre neuesten Tricks: „Ey´ guck mal“, hört Eul immer wieder, während einer seiner Schützlinge versucht, sichtlich aufgeregt, mit dem Ball in der Luft zu jonglieren. „Ganz stark, weiter so“, entgegnet der Übungsleiter. Klar ist: Wie häufig der Ball nun in der Luft gehalten wird, ist Eul egal. Zuspruch erfahren die Kinder bei ihm immer. „Bei uns gilt: Jeder darf sich wie der Beste fühlen. Leistungsdruck gibt´s hier nicht. Wer Spaß hat, hat gewonnen“, sagt er weiter. Kinder, fügt Maas an, wüssten bereits früh, worauf es ankommt. Schließlich sei Fußball ein Mannschaftssport. „Die Kinder wissen, dass sie nur weiterkommen, wenn sie zusammen spielen und an einem Strang ziehen. Einzelkämpfer werden es im Fußball nicht weit schaffen“, sagt Maas.