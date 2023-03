Programm vorgestellt Neue Theatersaison in Kleve mit Tatort-Schauspielerin und mehr

Eine prominente TV-Schauspielerin gibt am 18. November ein Gastspiel in Kleve: Christine Urspruch, bekannt als Gerichtsmedizinerin Alberich aus dem Tatort Münster, entführt ihr Publikum mit dem Hörspiel „Alice im Wunderland“ in eine Nonsens-Welt voller skurriler Gestalten und absurder Begegnungen. Zusammen mit Klangkünstler Stefan Weinzierl lassen die beiden Protagonisten Lewis Carolls Literaturklassiker aus dem Jahr 1865 lebendig werden und tauchen mit dem Publikum in ein fantastisches Wunderland ein, frei von Logik und Naturgesetzen.