Kranenburg : Theaterspielen am Wolfsberg wie zu Shakespeares Zeiten

Die Theaterfreizeit am Wolfsberg war etwas für Kreative.

Kranenburg Ein Ferienprojekt der besonderen Art fand in der Jugendherberge am Wolfsberg in Kranenburg-Nütterden statt. Junge Leute versuchten sich als Schauspieler.

Kriminalität und ihre Elemente – ein besonderes und spannendes Thema. Dazu präsentierten die Teilnehmer einer Theaterfreizeit auf dem Wolfsberg eine Collage aus zehn Szenen, die die Vielfalt von Kriminalität ausdrückten. Die Szenen waren bunt gemischt: Von einem Ausschnitt des klassischen Shakespeare-Stückes Macbeth, in dem Macbeth mithilfe seiner Frau den König umbringt, um selbst den Thron zu besteigen, bis zu einer Mörder-Kuh, die aus Rache an den Fleisch essenden Menschen Morde begeht.

Die Freizeit wurde vom Theater im Fluss veranstaltet. Die 20 Teilnehmer im Alter zwischen elf und 19 Jahren haben zum größten Teil schon Theatererfahrung, einige gehören auch zur Theatergruppe „Play“. Aber auch denjenigen ohne große Erfahrung bot die Freizeit die Möglichkeit, etwas dazu zu lernen und wichtige Rollen zu übernehmen.

Die Betreuer des Kurses, Janis Krebbers, Lena Frost, Lucas Hans, Yvonne Campbell-Körner und Yannis van Soest, führten mit den Teilnehmern während der Woche einige Übungen durch, aus denen die Szenen entwickelt wurden. Zum Beispiel spielten die Jugendlichen in kleineren Gruppen Exit, ein Spiel, in dem die Spieler in einem fiktionalen Gebäude eingeschlossen sind. Um es zu verlassen, müssen Rätsel gelöst und Codes gefunden werden.

Inspiriert von diesen Situationen erarbeiteten die Teilnehmer ihre eigenen Szenen. Beispielsweise entstand so die Villa-Szene, in der die vier Jugendlichen Alice (Alice Gneisinger), Arthur (Arthur Reschke), Moritz (Moritz Valkysers) und Sam (Samantha Schwanke) in einer verlassenen Villa eingeschlossen sind und einen Weg hinaus suchen. Allmählich stellt sich allerdings heraus, dass Arthur ein Mörder ist und seine Freunde ermorden will. Nach dem ersten Mord an Moritz werden die anderen beiden, Alice und Sam, skeptisch und versuchen, vor Arthur weg zu laufen und ihn zu bekämpfen. Jedoch wird Alice ebenfalls ermordet, und nur Sam gelingt es, Arthur auszutricksen und zu entkommen.