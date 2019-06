Theater : Theater im Fluss mit „Wir sind noch einmal davongekommen“

Theater im Flüss mit einem Stück von Thornton Wilder.

Man kann Yvonne Campbell Körner und Harald Kleinecke nur bewundern: Drei Premieren mit verschiedenen Jugendgruppen haben die beiden unermüdlichen Theatermacher in den letzten zwei Monaten auf die Beine gestellt. Hinzu kommen eine Produktion der ganz jungen Märchen- und der Erwachsenentruppe, Schülerprojekte, Kooperationen und mehr. Und das in einer Zeit, wo sich das Theater im Fluss ernsthafte Sorgen um seinen Standort machen muss – das lebendige Kulturzentrum an der Ackerstraße steht kurz vor dem Verkauf, die Verhandlungen mit dem Investor laufen noch.

Die fast schon brechtschen Verfremdungs- und Desillusionierungsmomente stammten zwar von Wilder selbst – der das bizarre Szenario wiederholt als Theaterprobe kenntlich macht –, wurden aber von den Schauspielern ins Hier und Heute verlegt, was teils witzig, teils aber auch beklemmend ernst wirkte: von ganz globalen Problemen wie den Plastikinseln im Meer und den verzweifelt an der Tür klopfenden Flüchtlingen bis hin zu einem konkreten (und charmant in die Handlung eingeflochtenen) Aufruf an die Klever Lokalpolitik, das Panniergelände an der Ackerstraße als Kulturzentrum zu erhalten. Inständig wünscht man den Künstlern Planungssicherheit und eine feste Heimat, damit sie ihre Arbeit weiter in dieser Qualität und Vielfalt fortsetzen können.