Theater im Fluss Turbulente Komödie um einen Kronzeugen begeistert Klever Publikum

Ein Kronzeuge lebt gefährlich, denn er weiß etwas zu berichten, das einen Angeklagten ziemlich sicher überführen wird. Daher wird der Kronzeuge vor seiner Aussage im Prozess an einem geheimen Ort in Sicherheit gebracht. Ist er sehr quirlig und redefreudig, kann er die Menschen, die auf ihn aufpassen sollen, ganz schön ins „Schwitzen“ bringen. Kurz und voller witziger Momente war die Premiere „Der Kronzeuge“ im Klever ‚Theater im Fluss‘. Die sechs jugendlichen Darsteller der Gruppe „theatre fantastique“ brachten den 30-Minuten-Einakter von Andreas Kroll unter der Regie von Yannis van Soest mit spürbarer Freude am Theaterspiel auf die Bühne. Der Regisseur sagte zu Beginn: „Wir möchten mit dieser Komödie heute auch besonders unsere theaterpädagogische Arbeit zeigen und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren anregen, bei uns einmal mitzumachen.“