Theater im Fluss : Kindheit im KZ

Das Theater im Fluss hat ein Stück über Kinder und Jugendliche in Ghettos und Konzentrationslagern einstudiert. Die erste Aufführung findet heute um 20 Uhr an der Klever Ackerstraße statt.

Briefe, Gedichte und Berichte junger Menschen, die in der Zeit des Dritten Reiches in Konzentrationslagern oder Ghettos lebten, bilden die Grundlage zu Lilly Axsters Werk „Doch einen Schmetterling habe ich hier nicht gesehen“. Ein finsteres Thema – doch eines, das nicht vergessen werden darf, findet das Theater im Fluss: Eine neunköpfige Schauspielgruppe hat das Collagenstück unter der Regie von Harald Kleinecke einstudiert. Die erste Aufführung findet am heutigen Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr an der Ackerstraße statt.

Jeder Versuch, die Grausamkeit darzustellen, die Kinder und Jugendliche in Konzentrationslagen und Ghettos erlitten haben, könne nur eine Annäherung sein, sagt Harald Kleinecke, der die Theaterkunstschule an der Ackerstraße leitet. Diese Haltung machen auch schon die ersten Sätze des Stückes deutlich: „Wir werden nicht behaupten wir wären jene Kinder und Jugendliche, die in Konzentrationslagern starben oder Ghettos, oder die versuchten zu leben dort. Wir können die nicht sein.“

Info Tickets und Anmeldung Foto: Theater im Fluss Eintritt Der Eintrittspreis für die Vorführungen (24., 25. und 27. Januar) beträgt acht Euro, ermäßigt vier Euro. Beginn Jeweils um 20 Uhr im Theatersaal an der Ackerstraße 50. Zwar ist eine Abendkasse geplant, das Theater bittet dennoch nach Möglichkeit um vorherige Reservierung unter Tel. 02821 979379 oder per Mail an thea.fluss@t-online.de.

Dennoch haben sich neun Schauspieler des Theaters im Fluss im Alter von 17 bis 23 Jahren dazu entschieden, das Stück anzugehen. „Wir alle wollten eine Herausforderung, wollten nicht nur Komödien spielen, sondern auch in tiefe Emotionen reingehen“, erklärt Tina Kersten, eine der Schauspielerinnen. Ein weiteres Motiv sei die Wahrnehmung rechtsradikaler Hetze gewesen, erklärt Annika Ruth Ramcke. „Es ist wichtig, nicht zu vergessen, was damals passiert ist“, sagt Ramcke, die ebenfalls auf der Bühne stehen wird.

Im Herbst begann die Gruppe mit der Vorbereitung – dazu gehörte auch eine eigenständige Recherche, etwa mithilfe von Berichten und Dokumentationen. Das Einstudieren des Stückes sei nicht einfach gewesen, sagt Tina Kersten: Machtlosigkeit, Verzweiflung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod seien Empfindungen gewesen, die bei der Vorbereitung aufkamen. „Manchmal kamen die Tränen beim Spielen, oder es musste irgendein dummer Witz gerissen werden, um das Ganze auszuhalten“, sagt Schauspieler Lennart Osterkamp.

Rund 50 Minuten dauert das Theaterstück, aufgeführt vor historischem Bildmaterial, das auf die Wand hinter der Bühne projiziert wird. Stacheldraht ist zu sehen, unüberwindbare Zäune, ohne Farb- oder Hoffnungsschimmer. Vier Handlungsfäden sind in dem Collagenstück verarbeitet, und sie zeigen bei aller Hoffnungslosigkeit auch Wünsche, Träume und Heldentaten von Kindern und Jugendlichen unter der Schreckensherrschaft des NS-Regimes.