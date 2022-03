Hochwertiges Zubehör gestohlen : Einbruch in Angelgeschäft

In ein Angelgeschäft in Bedburg-Hau-Hasselt wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Bedburg-Hau-Hasselt Unbekannte Täter entwendeten teures Angelzubehör. Über den Schaden ist noch nichts bekannt.

In der Zeit zwischen Donnerstag um 18.30 Uhr und Freitag um 7.50 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Angelgeschäft an der Borschelstraße ein, indem sie ein seitliches Fenster einschlugen. Anschließend drangen sie in das Geschäft ein und entwendeten hochwertiges Angelzubehör. Zeugenhinweise erbittet sich die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 zu melden.