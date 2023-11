Informationen und Termin Das Ambiente beim Klever Weihnachtsmarkt soll schöner werden

Es ist also angerichtet für die 48. Ausgabe des Weihnachtsmarktes in Kleve. Die Veranstalter wollen dafür auch am Ambiente arbeiten. „Wir wissen natürlich, dass wir uns nicht wie früher in den Parkanlagen befinden“, sagt Tripp. Trotzdem wolle man den Weihnachtsmarkt künftig wieder etwas weihnachtlicher gestalten. Die Bäume am Rathaus sollen angestrahlt werden. Unternehmen haben kleine und große Leuchtsterne spendiert, die man aufhängen möchte. „In den kommenden Jahren wollen wir Stück für Stück immer mehr machen“, sagt Tripp. Was ihn freue: In diesem Jahr habe man auch einige Beschicker aus der Region gewinnen können, die vorher noch nicht auf dem Klever Weihnachtsmarkt dabei waren.