Große Kinderaugen Der Nikolaus kommt in Kleve wieder über das Wasser

Ob der historische Bischof Nikolaus von Myra ein leidenschaftlicher Bootsfahrer war, ist nicht überliefert. Aber seinen alljährlichen Besuch in Kleve begeht der wohl berühmteste christliche Heilige seit 31 Jahren bekanntlich auf eine ganz besondere Art. Pünktlich zur Eröffnung des Klever Weihnachtsmarktes am 1. Dezember wird um 17.15 Uhr ein prächtig geschmücktes Boot an der Herzogbrücke anlegen. Der Ehrengast im rot-weißen Samtgewand steigt am Steg der Sommerwirtschaft ein und kommt – erneut auf den ruhigen Wogen von einem feierlich mit Lampions verzierten Corso des Kanuclub Kleverland begleitet – über den Spoykanal bis zum Kermisdahl.