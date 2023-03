Mit Minister Laumann Termin für Forensik-Eröffnung in Bedburg-Hau steht endlich fest

(Am 21. April soll der neue Gebäudetrakt in Anwesenheit von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eröffnet werden. Das wurde am Mittwoch bekannt. Danach wird der Betrieb nicht unmittelbar losgehen, weil man noch einige Probeläufe durchführen müsse, wie es heißt.