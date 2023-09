Tagelang über 30 Grad Kleve bricht Hitze-Rekord im September

Der Juli im Kreis Kleve war regnerisch, der August durchwachsen. Doch im September ist der Sommer nochmal an den unteren Niederrhein zurückgekehrt. Und wie: Zuletzt stiegen die Temperaturen an fünf Tagen über die 30-Grad-Marke – ein Rekord. Das veranlasste auch das ARD-Morgenmagazin am Montagmorgen dazu, sich das Wetter in Kleve genauer anzusehen. „Schwülwarm ist es vor allen Dingen – das wird vielen Menschen im Westen und Norden gerade etwas unangenehm vorkommen“, sagte Meteorologe Stefan Laps. Man erkenne Hochdruckeinflüsse und wenig Wind. „Temperaturen jenseits der 30 Grad sind im September gar nicht so normal. Temperaturen von 20 Grad – das wäre das, was eigentlich normal wäre“, sagte Laps.