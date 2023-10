Entscheidung gefallen Hier sollen die Telenotärzte für den Kreis Kleve sitzen

Das Land Nordrhein-Westfalen ist bundesweit Vorreiter bei der telenotfallmedizinischen Versorgung. Seit 2014 gibt es in der Stadt Aachen die landesweit erste Telenotarztzentrale im Regelbetrieb. Derzeit wird das System auch in weiteren Regionen aufgebaut. Das benötigt aber Zeit: Der Umsetzungs- und Abstimmungsprozess wird in allen Fällen noch mehrere Jahre dauern. Allein die aufwendige Technikumrüstung in den Rettungsmitteln und in den Leitstellen werde für alle beteiligten Träger des Rettungsdienstes eine große Herausforderung sein, wie es von den Kommunen heißt.