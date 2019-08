Kleve : Thema Rücken: RP-Leser suchen Hilfe

Dr. Martin Theis ist nicht zuletzt ein einfühlsamer Zuhörer, der in der RP-Sprechstunde manchen guten Rat hatte. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Eines wurde während der Service-Aktion der Rheinischen Post besonders klar: Vertrauen zum Arzt spielt beim Umgang mit der Krankheit eine große Rolle. Dr. Martin Theis stand den Anrufern Rede und Antwort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die Resonanz war wie erwartet hoch: Das Angebot, mit dem Leiter der Wirbelsäulenchirurgie am Kleve Krankenhaus zu telefonieren, kam bestens an. Eine Stunde lang lösten sich die Anrufer dicht gedrängt ab – und der Gast der Rheinischen Post informierte und erklärte mit großer Geduld. Dr. Martin Theis ist am Karl-Leisner-Klinikum verantwortlich für die Wirbelsäulenchirurgie. Der 56-Jährige operiert leidenschaftlich gerne, wie er sagt, aber er legt Wert darauf, den Patienten erst einmal alle anderen Möglichkeiten, ihr Befinden zu verbessern, nahe zu bringen.

Dabei spielt die Zusammenarbeit mit Hausärzten und niedergelassenen Fachärzten eine große Rolle. Wer „Rücken“ hat, stellt sich gemeinhin erst einmal seinem praktischen Arzt vor, der, wenn das Leiden nicht besser wird, meist an den Orthopäden weitergibt. Der kann schon eine Menge machen und wird, wenn der Erfolg ausbleibt, ans Krankenhaus überweisen. Sich direkt Theis und seinen Klinik-Kollegen vorstellen ist gesetzlich Versicherten nicht möglich. Sie müssen vom Hausarzt ein- oder vom niedergelassenen Facharzt überwiesen werden. Was auch geschieht, wenn das sinnvoll erscheint.

Info Die neue Klinik für Wirbelsäulenchirurgie Die Abteilung Innerhalb des Leisner-Klinikums existiert die Klinik für Wirbelsäulenchirurgie seit April 2018. Dr. Theis wechselte aus Emmerich nach Kleve.



Behandlung Behandelt werden sämtliche akute und chronische Rückenerkrankungen und -verletzungen. Möglichst schonend bei maximal möglichem Erfolg therapieren ist die Devise.



Begleitend Fast immer gehört Krankengymnastik dazu – vorbeugend und begleitend.

Die ältere Dame am Telefon seufzt hörbar. Sie lebt nach Brüchen, die von einer Osteoporose begünstigt wurden, mit einem gewissen Dauerschmerz, bekommt Spritzen, nimmt Tabletten. „Ich erledige meinen Haushalt noch alleine und komme ganz gut zurecht. Aber manchmal schießt der Schmerz aus heiterem Himmel in mein Kreuz.“ Der Arzt erfährt, dass die Dame 87 Jahre alt ist und findet erst einmal toll, was sie noch alles kann. Er spricht ihr Mut zu, empfiehlt viel Bewegung, Gymnastik, vielleicht ein stabilisierendes Korsett. Nur nicht verbittert auf dem Sofa liegen! Ganz bestimmt nicht, die Frau wird noch bewusster als bisher ihre Muskulatur kräftigen.

Nach mehreren Bandscheiben-OPs und Reha ist ein Senior gestürzt, hat sich das Handgelenk gebrochen, in anderen Körperregionen verspürt er Taubheit. „Es fühlt sich an, als lägen meine Zehen lose in den Schuhen.“ Das klingt nicht gut, der Chefarzt ermuntert ihn, sich eine Überweisung zu besorgen. Oder auch eine Einweisung, denn bis zum angebotenen Facharzt-Termin im Januar will der Mann nicht warten. Dr. Theis sagt, dass in seiner Abteilung in nicht unerheblichem Maße Folge-OPs durchgeführt würden, durchaus auch, weil nicht jede operative Versorgung in anderen Häusern optimal verlaufen sei.

Er habe als Landwirt immer hart gearbeitet und seinem Körper sicherlich viel zugemutet, erzählt ein weiterer Anruf. „Ich schwimme jeden tag, aber manchmal kommt der Schmerz und macht mich hilflos.“ Infiltrationsspritzen hätten für eine Weile geholfen, aber vielleicht gebe es ja noch alternative Methoden? Der Mediziner will den 80-Jährigen gerne kennenlernen und fordert ihn auf, beim Schwimmen auf die richtige Haltung zu achten. Rückenschwimmen ist gut, Kraulen auch, beim Brustschwimmen muss die Technik sauber sein, sonst wird’s kontraproduktiv.

Man muss nicht hoch in Jahren sein, um Rückenschmerzen zu haben. Der Lendenwirbelbereich, der Nacken, häufig auch das Iliosakralgelenk (oberhalb des Gesäßes) machen häufig auch Jüngeren zu schaffen. Zum Beispiel der 40-Jährigen, die eine erstklassige Meinung zu ihren Bandscheiben hören möchte. Bislang sei der Schmerz ja noch nicht so schlimm, aber wenn er sich nun dauernd verschlimmere . . .? Ein älterer Herr wiederum hat ein ganz anderes Problem: Er möchte wissen, was genau mit ihm los ist, aber der Arztbericht, den er nach seiner letzten OP bekam, sei wegen all der Fremdwörter für ihn völlig unverständlich. „Ihnen vertraue ich, wenn Sie’s mir mal erklären könnten?“