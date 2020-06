Telefonaktion : Ärzte am RP-Telefon zu Herzinfarkt und Schlaganfall

Ärzte am RP-Telefon zu Herzinfarkt und Schlaganfall

Kreis Kleve Insbesondere bei Notfällen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall ist eine sofortige medizinische Intervention nötig, sagen zwei leitende Ärzte, die am Mittwoch, 10. Juni, ab 16 Uhr eine Stunde lang mit den RP-Lesern sprechen. Jeder darf anrufen und den Fachleuten Fragen stellen

(nik) Wegen der Corona-Pandemie mussten aufschiebbare Untersuchungen und Behandlungen sowie viele OPs verschoben werden. So langsam öffnet das Klever Klinikum seine Häuser aber wieder für die umfassende Versorgung der Menschen in der Region. Insbesondere bei Notfällen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall ist eine sofortige medizinische Intervention nötig, sagen zwei leitende Ärzte, die am Mittwoch, 10. Juni, ab 16 Uhr eine Stunde lang mit den RP-Lesern sprechen. Jeder darf anrufen und den Fachleuten Fragen stellen.