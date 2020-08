Gesundheit : Was hilft, wenn die Gelenke schmerzen?

Was hilft, wenn die Gelenke schmerzen?

kreis kleve Ob Sportunfall oder Arthrose – kaum eine körperliche Beeinträchtigung ist so verbreitet wie schmerzende Gelenke. Zwei Experten aus dem Kreis Kleve informieren unverbindlich bei einer RP-Telefonaktion zum Thema.

Wer über 50 ist, kann mitreden, und es gibt durchaus auch Jüngere, die wissen, wie sich Schmerzen in den Gelenken anfühlen. Die Rheinische Post lädt ihre Leser ein, am Donnerstag, 6. August, an einer Telefonsprechstunde zum Thema Orthopädie teilzunehmen. Schwerpunktthemen dürften Arthrose, Gelenkersatz und Hilfsmittel für den Alltag sein.