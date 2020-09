Ausbildungsmarkt im Kreis Kleve : Wie Azubis und Firmen sich finden

Kreis Kleve Knapp 140 neue Ausbildungsstellen hat die Agentur für Arbeit im August in die Jobbörse aufgenommen. Trotzdem suchen im Kreis Kleve noch 352 junge Menschen einen Platz. Am 10. September ist eine Telefon-Aktion geplant.

Ungenutzte Angebote auf der einen Seite, vergebliches Bemühen um einen Ausbildungsplatz auf der anderen. Ende August suchten noch 901 Jugendliche bei der Arbeitsagentur eine Ausbildungsstelle. 549 im Kreis Wesel, 352 im Kreis Kleve. Im Gegenzug waren bei der Agentur für Arbeit noch 1179 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet (Kreis Wesel: 758, Kreis Kleve: 421). Und die Palette an Angeboten ist durchaus groß. So werden im Kleverland noch Elektroniker oder Fleischer gesucht, es gibt noch Plätze in diversen kaufmännischen Berufen, bei Hörakustikern, als Restaurantfachfrau oder zahnmedizinischer Fachangestellter.