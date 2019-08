Kreis Kleve : FDP-Trio will einen eigenen Kandidaten

Bei der Pressekonferenz im Rilano Hotel in Kleve: Peter Driessen, die SPD-Vertreter Norbert Killewald und Jürgen Franken sowie FDP-Kreisparteichef Stephan Haupt, von links. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Für den außerordentlichen Kreisparteitag am 14. September in Kleve zur Unterstützung des unabhängigen Landratskandidaten Peter Driessen ist der Antrag gestellt worden, stattdessen einen liberalen Bewerber aufzustellen.

Der Plan von SPD, FDP und Bündnisgrünen auf Kreisebene, den Bedburg-Hauer Bürgermeister Peter Driessen als unabhängigen Landratskandidaten für die Kommunalwahl 2020 zu unterstützen und in drei aufeinander folgenden Mitglieder-Versammlungen der Kreis-Parteien in Kleve am Samstag, 14. September, aufstellen zu lassen (wir berichteten), ist zumindest bei den Liberalen offenbar nicht auf ungeteilte Zustimmung gestoßen. Denn für diesen außerordentlichen Kreisparteitag am 14. September haben die FDP-Politiker Dietmar Gorißen (Vize-Vorsitzender Kreistagsfraktion), Thomas Wittenburg (Fraktions-Pressesprecher und Mitglied des Kreisvorstands) sowie Brigitte Viefers (Fraktionschefin in Issum und auch im Kreisvorstand) den Antrag gestellt, einen eigenen FDP-Kandidaten für die Wahl des Landrates ins Rennen zu schicken. Dieser Antrag soll vor dem Tagesordnungspunkt 7 (Abstimmung über die Unterstützung des Einzelkandidaten Peter Driessen) diskutiert werden. Die Stoßrichtung ist klar: Falls die FDP-Mitglieder einen eigenen Kandidaten aufstellen, muss über den Antrag auf Unterstützung von Peter Driessen gar nicht mehr gesprochen werden.

Der überraschende Antrag des Trios ist mit einer Mail an alle FDP-Parteifreunde im Kreis Kleve verschickt worden (und liegt der Redaktion vor). Darin schreiben die drei führenden FDP-Mitglieder: „Als kritische Liberale sehen wir diese aktuellen Entwicklungen mit Sorge“ und betonen, dass sie aus Gesprächen mit Vertretern anderer Ortsverbände wüssten, dass „wir drei keineswegs allein mit unserer Kritik und Sorge sind“. Man wolle nun die Bedenken darlegen und damit die Möglichkeit geben, „eine ausgewogene Entscheidung zu treffen“. Dafür erinnern sie an den „in geheimen Verhandlungen und Beratungen von Teilen des Kreisvorstands, das heißt dem Kreisvorsitzenden Stephan Haupt sowie zumindest teilweise auch den beiden Stellvertretern Ben Dinklage und Kay Ehrhardt sowie dem Kreistagsfraktionsvorsitzenden Prof. Ralf Klapdor entstandenen Vorschlag, gemeinsam mit SPD und Bündnisgrünen einen unabhängigen Kandidaten zu unterstützen“. Die FDP-Mitglieder im Kreis hätten davon erst durch einen Bericht in der Rheinischen Post erfahren. Erst vier Tage später seien die Mitglieder per Mail informiert worden. „Sowohl die geheimen Verhandlungen ohne Beteiligung der Gremien und Mitglieder wie auch das Ziel des Kreisvorstands, einen Landratskandidaten, der nicht der FDP angehört, gemeinsam mit anderen Parteien, deren Ansichten und Ziele zur Kreispolitik erheblich von denen der FDP abweichen, zu unterstützen, stehen sehr zu Recht in der Kritik auch innerhalb der FDP“, heißt es weiter.

info Infoveranstaltungen in Kevelaer/Bedburg-Hau Infoveranstaltungen Peter Driessen wird sich auf Einladung des FDP-Kreisvorstands den Mitgliedern persönlich vorstellen.



Kevelaer Am Mittwoch, 4. September, 19.30 Uhr, Gaststätte Gelder Dyck



Bedburg-Hau Am Dienstag, 10. September, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Verona.

Zudem weisen sie auf zwei „viel zu spät“ vom Kreisvorstand angebotene Informationsveranstaltungen mit Peter Driessen hin, die am Mittwoch, 4. September, in Kevelaer und am Dienstag, 10. September, in Bedburg-Hau geplant sind, und bei denen sie sich „über das Vorhaben des Kreisvorstands mit kritischen Fragen informieren“ wollen.

Dietmar Gorissen, 2009 als Landratskandidat. Foto: Evers, Gottfried (eve)