Kurioser Anblick : Warum in Bedburg-Hau ein Haus im Schnee versinkt

Das Haus versinkt scheinbar komplett im Schnee. Foto: Museum Schloss Moyland

Bedburg-Hau Der Schneefall der vergangenen Tage sorgt in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Bilder aus dem weißen NRW. Ein besonders Kurioses stammt aus Bedburg-Hau: Am Schloss Moyland versinkt ein ganzes Haus unter der Schneedecke. Und das soll sogar so sein.

Am Schloss Moyland in Bedburg-Hau versinkt derzeit ein ganzes Haus im Schnee. Nur der Giebel guckt noch aus der weißen Decke, ein paar Fenster und die Blumenkästen davor. Das Museum Schloss Moyland teilt die Bilder auf ihrer Facebook-Seite. Darunter findet sich auch ein Foto, dass das Haus am Abend zeigt – mit Beleuchtung. Kommentar: „Da drin wohnt wohl jemand.“

Anders als in alpinen Ski-Gebieten hat es im niederrheinischen Flachland aber natürlich keinen Schneerutsch gegeben. Dafür wäre in den vergangenen Tagen auch deutlich zu wenig vom Himmel gekommen. Das Haus ist Kunst – eine Installation der finnischen Künstlerin Tea Mäkipää. Große Installationen hat die 44-Jährige für das Museum Schloss Moyland geschaffen. Wie ein Haus, das Mäkipää einfach im Schlossgraben versenkt hat. "Atlantis" liegt schräg im Wasser und droht, vor malerischer Kulisse unterzugehen. Während die Ausstellung schon längst wieder abgebaut ist, bleibt „Atlantis“ noch länger in Bedburg-Hau. Und da durch die Minusgrade im Januar der Graben zugefroren und schneebedeckt ist, sieht es eben so aus, als würde das Haus komplett im Schnee versinken.