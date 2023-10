Neuer Kinofilm Taylor-Swift-Spektakel kommt auf die Leinwand nach Kleve

Für die Premierenvorstellung am 13. Oktober sind noch Tickets erhältlich. Der Film läuft ebenfalls am 14. und 15. Oktober sowie am 20., 21. und 22. Oktober, jeweils um 16.30 und 19.45 Uhr. Erwachsene zahlen 20 Euro Eintritt, Kinder bis einschließlich elf Jahre 14 Euro. Immerhin nur ein Bruchteil der Kosten für ein Konzertticket. Vielleicht ist der Film also auch ein kleiner Trost für diejenigen, die Taylor Swift nicht live sehen konnten. Tickets können online auf der Internetseite des Kinos oder an der Tageskasse gebucht werden.