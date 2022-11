Zeugin merkte sich Nummernschild : Taxifahrer nach Verkehrsunfall in Kleve geflüchtet

Kleve Am Dienstagnachmittag, 15. November, floh ein Taxifahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Felix-Roeloffs-Straße in Kleve. Bei dem Zusammenstoß in Richtung Schmelenheide wurde die linke vordere Stoßfänger des Fords einer 65-jährigen Kleverin beschädigt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befand sich die Fahrerin zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz des Berufskollegs Kleve.

Zum Verkehrsunfall kam es, als das Taxi nach links einbiegen wollte, um sich in den bestehenden Rückstau einzureihen. Nach der Beschädigung des Autos der Kleverin, setzte der Taxifahrer seinen Weg fort. Durch eine Zeugin konnte das Kennzeichen ermittelt und das flüchtige Fahrzeug kurze Zeit später auf der Kalkarer Straße in Höhe Berksche Straße ausfindig gemacht werden. An dem Fahrzeug befand sich ein frischer Unfallschaden.