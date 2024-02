Zahlreiche Termine Tausende Bäume werden im Kreis Kleve verschenkt – hier kann man sie abholen

„Mehr Bäume Jetzt“ ist eine bundesweite Kampagne, die junge Bäume und Sträucher von Orten, an denen sie geringe Überlebenschancen hätten, an Orte verpflanzt, an denen sie wachsen und gedeihen können. Die Kampagne basiert auf der in den Niederlanden seit 2020 laufenden „Meer Bomen Nu“-Kampagne, die dort bereits 1,8 Millionen Setzlinge verschenkt hat. In diesem Winter ernteten freiwillige Helferinnen und Helfer unter anderem in Kalkar, Bedburg-Hau, Kleve und Kranenburg über 10.000 Setzlinge.