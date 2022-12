Wahre Geschichten Bekannter Tatortreiniger kommt mit eigener Show nach Kleve

Kleve · Thomas Kundt kommt mit „Was am Ende bleibt“ in die Stadthalle in Kleve. Am 5. Mai um 20 Uhr beginnt die Show für Erwachsene – sie ist erst ab 18 Jahren freigegeben. Was auf der Bühne geboten wird.

19.12.2022, 05:15 Uhr

Thomas Kundt füllt ganze Säle mit seinen Vorträgen aus der Praxis. Der Tatortreiniger kommt auch nach Kleve. Foto: Marc Huth

Thomas Kundt ist der wohl bekannteste Tatortreiniger und Desinfektor Deutschlands. Diese Erfahrung bringt er in seinem neuen Programm „Was am Ende bleibt“ nun auf die Live-Bühne der Stadthalle in Kleve. Am 5. Mai 2023 um 20 Uhr beginnt die Show, mit einer Altersfreigabe ab 18 stattfindet. Wenn er aus seinem Berufsalltag erzählt, füllt er die Säle im ganzen Land. Sein Spiegel-Bestseller „Nach dem Tod komm ich“ ist 2021 erschienen. In seinem Podcast „Was sonst niemand sieht“ berichtet er von tragischen Schicksalen hinter verschlossenen Türen der Nachbarschaft. Mit knapp einem Jahrzehnt Berufserfahrung kann er auf verschiedenste, traurige wie skurrile, teilweise unvorstellbare Tatorte und Geschichten zurückgreifen. Reinigen und Desinfizieren kann man vieles, „was am Ende bleibt“ weiß Thomas Kundt. In seinem Bühnenprogramm berichtet er über schicksalsschwere Lebensgeschichten und echte Kriminalfälle, die ganze Leben prägen, auch seines. Ob eingetrocknetes Blut auf Teppichen, verschmierte Fäkalien an Türrahmen oder lebendige Maden in der ganzen Wohnung. Hinter jedem Leichenfundort, hinter jeder Messiewohnung und hinter jedem Kriminalfall stehen Menschen mit einer Vergangenheit, die Thomas Kundt erzählt. „Ich möchte pietätvoll aufklären und eine soziale Botschaft übermitteln. Vieles wäre vermeidbar, wenn wir mehr darüber sprechen würden“, sagt Kundt. Es sind Geschichten mitten aus dem Leben. Seine Stories sind zum Teil schockierend, nicht immer jugendfrei, jedoch mitreißend und humorvoll. Natürlich gibt er auch Einblicke in das kleine Einmaleins seines Berufes. Wie entferne ich Leichenflüssigkeit? Braucht es starke Nerven für so einen Beruf? Wie ist das Geschäft mit dem Tod? Und ähnelt eine bekannte Serie seinem wahren Berufsleben? Das alles und „Was am Ende bleibt“ beantwortet Thomas Kundt in seinem Bühnenprogramm. Ein Abend, der bleibende Spuren hinterlässt. Tickets für die Live-Show von Thomas Kundt am 5. Mai 2023 in der Stadthalle Kleve gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen und online unter www.thomastkundt.de, www.reservix.de sowie

(RP)