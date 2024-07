„Kleve hört sich attraktiv an“ Tapas-Kette will sich am Niederrhein ansiedeln

Die Gastro-Kette „‘t Zusje“, die in den Niederlanden seit Jahren mit Tapas-Häppchen erfolgreich ist, ist auf der Suche nach einem Standort für eine neue Filiale in Grenznähe. Die Stadt müsse mindestens 50.000 Einwohner haben, benötigt werden mehrere hundert Quadratmeter, teilt Unternehmenssprecherin Janine Griffel mit. „Die erste Filiale in Deutschland soll nahe der Grenze eröffnen, um die Synergien mit den Niederländern mitzunehmen“, sagt Griffel. Denn: Im Nachbarland gibt es bereits 36 Standorte, „‘t Zusje“ (deutsch: das Schwesterchen oder kleine Schwester) ist den Nachbarn ein Begriff. „In welche Stadt wir ziehen, ist noch unklar. Kleve hört sich attraktiv an – es gibt aber noch keine Fläche“, sagt die Pressesprecherin. Zumal man als Unternehmen stets bemüht sei, historische Gebäude anzumieten; da müsse man sich in der Grenzregion erst einmal einen Überblick verschaffen. „Wir hoffen, noch in diesem Jahr eröffnen zu können, ansonsten im nächsten“, sagt Griffel.