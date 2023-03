Projekt „Bewegte Schule“ Tanz oder Akrobatik – Kalkars Kinder zeigen ihr Können

Tanzen kommt ohne Sprache aus. Deshalb, so Lenders weiter, konnte man über alle Sprachschwierigkeiten hinweg in dieser Woche Gemeinschaft erleben. Das Ziel war dabei natürlich nicht, alle Mädchen und Jungen in perfekte Tänzer oder Tänzerinnen zu verwandeln – der Spaß und die Freude an der Bewegung zur Musik im Vordergrund. Alle wollten als Teil des Klassenteams zum Gelingen des Tanzprojekts beitragen.